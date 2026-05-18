Regione Lombardia nega il patrocinio al Pride di Milano

MILANO, 18 MAG - Regione Lombardia ha negato, come già in passato in questa legislatura, il patrocinio al Pride di Milano del prossimo 27 giugno, l'evento della comunità Lgbtq+ per le vie della città. Lo ha deciso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con un voto a maggioranza. Tra i cinque rappresentanti dell'Udp hanno votato a sfavore il presidente del Consiglio regionale, l'esponente di FdI Federico Romani, il vicepresidente Giacomo Cosentino, consigliere di Lombardia Ideale, e la leghista Alessandra Cappellari. A favore del patrocinio i due esponenti Pd Emilio Del Bono e Jacopo Scandella.