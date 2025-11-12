Regione Fvg, prestiti a tasso zero per dipendenti base Aviano

TRIESTE, 12 NOV - "Da domani i lavoratori della Base Usaf di Aviano potranno richiedere il finanziamento a tasso zero". Così gli assessori regionali alle Attività produttive e al Lavoro, Sergio Emidio Bini e Alessia Rosolen, hanno annunciato che è divenuta operativa la misura concordata con il sistema del credito cooperativo regionale a favore dei lavoratori italiani impiegati nella base Usaf di Aviano, i cui stipendi sono stati bloccati dallo shutdown. Rosolen e Bini hanno spiegato che grazie alla collaborazione tra Regione e Associazione regionale Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Artigiane, Zadruzne banke del Fvg, le lavoratrici e i lavoratori della Base Usaf di Aviano potranno, da domani, rivolgersi a uno degli sportelli di Banca 360 Fvg e della Bcc Pordenonese e Monsile per chiedere, presentando un documento di identità e copia dell'ultima busta paga, un finanziamento a tasso zero di importo standard di tremila euro, con scadenza al 15 gennaio 2026.