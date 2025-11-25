Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Regionali: Vendola, 'Avs fuori ma determinati ad andare avanti'

AA

BARI, 25 NOV - "Per un bizzarro meccanismo della legge elettorale pugliese Avs resterà fuori dal Consiglio regionale: ovviamente è un risultato che dispiace ma che non ci priva della determinazione di andare avanti, forti di quei 54 mila voti guadagnati solo con la forza delle idee e della nostra passione". Lo afferma all'ANSA l'ex governatore della Puglia, Nichi Vendola, candidato alle elezioni regionali pugliesi vinte ieri dal candidato progressista Antonio Decaro. "Dopo vent'anni - aggiunge - il centrosinistra si conferma alla guida della Puglia e con Decaro presidente potremo proseguire sulla strada del cambiamento. Il Sud, con il voto alle regionali, manda un segnale di netta opposizione alle scelte di un governo di destra che è nemico dei diritti e delle speranze dei cittadini. Il Sud è all'opposizione del governo Meloni". "Questo è il dato politico più rilevante che ci consegna l'esito elettorale. Certo - conclude - resta la ferita grande del non voto: se si astengono 6 pugliesi su 10 vuol dire che c'è un problema serio, una mutilazione grave della vita democratica".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
RegionaliBARI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario