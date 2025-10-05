Regionali Calabria, l'affluenza alle 19 è al 23,2%

ROMA, 05 OTT - L'affluenza al voto alle 19 per le elezioni regionali in Calabria è del 23,2%. Un numero in leggera crescita rispetto al precedente del 2021 quando alla stessa ora aveva votato il 22,6% degli aventi diritto. Il dato più alto, al momento, è quello di Catanzaro, con il 26% (rispetto al 24,9% della scorsa tornata), a Reggio Calabria l'affluenza risulta del 24,7% (in crescita rispetto al 22,4% del precedente del 2021).