Reggio Emilia prepara l'accoglienza per la principessa Kate

REGGIO EMILIA, 12 MAG - Reggio Emilia prepara l'accoglienza per la principessa del Galles: Kate sarà infatti domani, intorno all'ora di pranzo, in piazza Prampolini, dove sarà accolta dal sindaco Marco Massari che le consegnerà il primo Tricolore. La principessa sarà a Reggio Emilia per due giorni per approfondire il 'Reggio Approach'. In piazza, ad aspettare la principessa, che riserverà un momento di saluto al pubblico presente, ci saranno anche alcune sezioni di due scuole d'infanzia di Reggio Emilia, per un totale di circa 50 bambini. Per assistere si potrà accedere alla piazza dalle 10.30 da tre varchi dove avverranno i controlli di sicurezza con metal detector e contapersone, mentre gli altri accessi saranno chiusi. Una volta lasciato il Municipio, la principessa visiterà il Centro internazionale Loris Malaguzzi, quartier generale del Reggio Emilia Approach, per approfondire i temi legati all'educazione della prima infanzia. La visita in città proseguirà anche giovedì.