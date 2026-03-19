Referendum: Viminale, controlli incrociati per impedire il 'doppio voto'

ROMA, 19 MAR - Circolare del Viminale per impedire il 'doppio voto' al referendum sulla giustizia di domenica e lunedì prossimi. Ad alcune categorie di elettori, che per ragioni di servizio si trovano lontani dal luogo di residenza, "viene data la possibilità - spiega il ministero - di votare in sezioni diverse rispetto a quelle in cui sono iscritti. Per impedire i casi di 'doppio voto', il Comune dove l'elettore ha votato comunica immediatamente al Comune di residenza l'esercizio del diritto di voto da parte dell'interessato, in modo che ciò possa essere annotato nelle liste della sezione di appartenenza". Novità di questa tornata referendaria è che il Viminale, rileva una nota, "per rafforzare il livello di attenzione e mettere in campo misure di prevenzione ancora più efficaci, con un'apposita circolare inviata ai prefetti ha chiesto che ciascun elettore, che voterà in una sezione diversa da quella di iscrizione, venga informato dello scambio di comunicazioni tra gli uffici dei due Comuni e delle sanzioni penali previste in caso di violazione del divieto di 'doppio voto'".