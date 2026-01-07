Referendum sulla giustizia, raccolta la metà delle firme necessarie

ROMA, 07 GEN - E' giunta a metà del cammino la raccolta firme per il referendum sulla riforma della giustizia iniziata il 22 dicembre e promossa da un gruppo di 15 cittadini: in questi minuti è stata superata quota 250 mila, il 50% di quelle necessarie. Il termine è il 30 gennaio. Il quesito proposto è: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare' approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025, con la quale vengono modificati gli articoli 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma1 e 110 comma 1 della Costituzione?". La raccolta firme è on line sulla piattaforma del ministero della Giustizia.