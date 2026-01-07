Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Referendum sulla giustizia, raccolta la metà delle firme necessarie

AA

ROMA, 07 GEN - E' giunta a metà del cammino la raccolta firme per il referendum sulla riforma della giustizia iniziata il 22 dicembre e promossa da un gruppo di 15 cittadini: in questi minuti è stata superata quota 250 mila, il 50% di quelle necessarie. Il termine è il 30 gennaio. Il quesito proposto è: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare' approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025, con la quale vengono modificati gli articoli 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma1 e 110 comma 1 della Costituzione?". La raccolta firme è on line sulla piattaforma del ministero della Giustizia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario