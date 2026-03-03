Giornale di Brescia
Referendum sulla Giustizia, il disegnatore Tullio Pericoli si schiera col 'No'

ASCOLI PICENO, 03 MAR - In vista del referendum sulla giustizia in programma il 22 e il 23 marzo prossimi, Tullio Pericolo, pittore, disegnatore e illustratore italiano, conosciuto in tutto il mondo, originario di Ascoli Piceno, scende in campo e si schiera con i sostenitori del 'No': lo fa donando loro una sua opera in tema col quesito referendario in cui si evidenzia un "NO" con la O a mo' di mappamondo sostenuto da una matita. "Tullio Pericoli - commenta il procuratore capo di Ascoli Piceno Umberto Monti del comitato "Giusto dire No Marche" - è un artista e uomo di cultura dalla rara sensibilità e attenzione nel saper 'guardare' e capire i volti, i pensieri, i paesaggi, e nel riuscire a rappresentarli in immagini che trasmettono ciò che quell'inconsueto sguardo ha saputo cogliere. Il fatto che abbia regalato a noi questo suo disegno - conclude Monti - ci emoziona e ci rende orgogliosi e rafforza ancora di più la nostra convinzione, il nostro entusiasmo e il nostro impegno per il No".

