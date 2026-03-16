Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Referendum, sit-in studentessa al ministero 'vorrei votare ma non posso'

AA

ROMA, 16 MAR - Questa mattina Veronica, studentessa di 23 anni dell'Università La Sapienza, è in protesta davanti al ministero della Giustizia di Via Arenula. Ha con sé un cartello con scritto "sono una studentessa fuorisede e vorrei votare". Veronica, che studia Cooperazione internazionale, pur lavorando, infatti non riuscirà a tornare a casa per votare e il governo non ha previsto il voto fuori sede nei provvedimenti per il referendum del 22-23 marzo. "Devo scegliere - spiega Veronica - se tornare per Pasqua o per essere ascoltata dalla mia Repubblica. Vorrei partecipare e aiutare il mio Paese. Per questo ho scritto a Mattarella". Al suo fianco anche il Comitato studentesco referendario per il No del Lazio: "Sosteniamo Veronica e la sua battaglia. Votare è un diritto, non può essere un privilegio".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario