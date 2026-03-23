Referendum: Sgarbi ha votato a San Severino Marche, 'un tema importante'

SAN SEVERINO MARCHE, 23 MAR - Il critico d'arte Vittorio Sgarbi ieri sera ha votato per il referendum sulla giustizia a San Severino Marche (Macerata), città che lo vide protagonista come sindaco agli inizi degli anni Novanta. L'ex sottosegretario di Stato alla Cultura, attualmente sindaco di Arpino, in provincia di Frosinone, e prosindaco di Urbino, si è presentato alle ore 21 al seggio numero 13, nella scuola in frazione di Cesolo. Ad accompagnarlo in questo passaggio istituzionale c'erano la compagna, Sabrina Colle, e il suo legale di fiducia, l'avvocato settempedano Giampaolo Cicconi. Ad accogliere Sgarbi in città, la sindaca Rosa Piermattei. L'incontro, sottolinea la prima cittadina, "ha ribadito il legame mai interrotto tra l'illustre critico d'arte e la comunità settempedana". "Il voto ha registrato molta attenzione perché si è ritenuto che fosse un tema importante. - ha detto Sgarbi dopo aver votato, sottolineando il valore della partecipazione democratica - A San Severino Marche ho trovato persone vicine, come l'ottimo sindaco Rosa Piermattei e il mio storico avvocato Giampaolo Cicconi". La visita scrive il Comune, "non è stata solo un impegno politico ma anche un momento di convivialità nel segno della tradizione locale".