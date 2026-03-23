Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Referendum: Sgarbi ha votato a San Severino Marche, 'un tema importante'

AA

SAN SEVERINO MARCHE, 23 MAR - Il critico d'arte Vittorio Sgarbi ieri sera ha votato per il referendum sulla giustizia a San Severino Marche (Macerata), città che lo vide protagonista come sindaco agli inizi degli anni Novanta. L'ex sottosegretario di Stato alla Cultura, attualmente sindaco di Arpino, in provincia di Frosinone, e prosindaco di Urbino, si è presentato alle ore 21 al seggio numero 13, nella scuola in frazione di Cesolo. Ad accompagnarlo in questo passaggio istituzionale c'erano la compagna, Sabrina Colle, e il suo legale di fiducia, l'avvocato settempedano Giampaolo Cicconi. Ad accogliere Sgarbi in città, la sindaca Rosa Piermattei. L'incontro, sottolinea la prima cittadina, "ha ribadito il legame mai interrotto tra l'illustre critico d'arte e la comunità settempedana". "Il voto ha registrato molta attenzione perché si è ritenuto che fosse un tema importante. - ha detto Sgarbi dopo aver votato, sottolineando il valore della partecipazione democratica - A San Severino Marche ho trovato persone vicine, come l'ottimo sindaco Rosa Piermattei e il mio storico avvocato Giampaolo Cicconi". La visita scrive il Comune, "non è stata solo un impegno politico ma anche un momento di convivialità nel segno della tradizione locale".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ReferendumSAN SEVERINO MARCHE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario