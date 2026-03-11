Referendum: Serracchiani denuncia, video fake in cui voto Sì

TRIESTE, 11 MAR - "Porterò all'attenzione della Procura un video falso, chiaramente creato con l'Intelligenza artificiale, che mi ritrae mentre invito a votare Sì al referendum: esattamente il contrario della posizione che sto sostenendo da mesi in tutta Italia. Questo deliberato stravolgimento della realtà rappresenta un grave episodio di disinformazione nel pieno della campagna elettorale che danneggia gravemente la mia immagine". Lo annuncia la responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani, che denuncia l'esistenza di un cosiddetto "reel" pubblicato sulla pagina Facebook "Son Giusto", che si presenta come "associazione culturale e politica". Per la parlamentare si tratta di "un' ulteriore dimostrazione dell'imbarbarimento del clima e dei toni che stanno conducendo i sostenitori del Si. Tutti i mezzi vengono usati: palesi strumentalizzazioni storiche, argomenti farlocchi, insulti alla memoria di servitori dello Stato che hanno perso la vita per il bene comune. Adesso anche video falsi che alterano la correttezza del confronto tra opinioni. La Costituzione ci protegge da questa violenza ed è per questo che occorre difenderla dagli attacchi di chi non l'ha scritta e vuole superarla per seguire il modello di Trump", conclude Serracchiani.