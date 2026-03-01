Giornale di Brescia
Referendum:Schlein, se vince il no non chiederemo le dimissioni del governo

ROMA, 01 MAR - "Se vince il no, non chiederemo le dimissioni del governo: vogliamo battere la destra alle urne, alle prossime elezioni politiche." Lo ha dichiarato Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, intervenendo a "Il Punto G", condotto da Giuliano Guida Bardi su Giornale Radio. "La nostra è una battaglia nel merito di una riforma sbagliata e dannosa per il Paese — ha aggiunto — che non migliora la giustizia per i cittadini e mina l'indipendenza della magistratura". "Se dovesse vincere il sì perderei la leadership del centrosinistra? Noi andremo avanti con il nostro lavoro, perché la sfida alla destra si giocherà alle elezioni politiche del 2027", ha risposto. Schlein ha rivendicato "il lavoro di costruzione di una coalizione progressista unita, che dopo vent'anni ha messo insieme le forze alternative alla destra in tutte le regioni andate al voto".

Argomenti
ReferendumROMA

