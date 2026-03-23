Referendum: Potere al popolo e Prc in piazza a Torino con i collettivi

TORINO, 23 MAR - Il "no" al referendum costituzionale sulla giustizia è sceso in strada a Torino nel tardo pomeriggio con una manifestazione indetta da Potere al popolo e dal Partito della Rifondazione comunista. Oltre centocinquanta persone si sono ritrovate in piazza Castello, di fronte alla Prefettura, con bandiere anche di Usb, quella arcobaleno della Pace, qualche collettivo universitario, come il Cua, e bandiere della Palestina e di Cuba. Al centro hanno steso uno striscione con la scritta: "Meloni: dimissioni!", firmato "Comitato No Sociale", mentre sono stati pronunciati slogan analoghi contro la premier. Presenti anche rappresentanti del Pd, tra cui il segretario regionale del partito, Domenico Rossi, e la capogruppo in Regione, Gianna Pentenero, con delle bandiere. Una delle bandiere è stata poi strappata da alcuni militanti di Potere al popolo, che per breve tempo hanno scandito: "Fuori il Pd dal presidio".