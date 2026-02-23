Referendum: Nordio, 'abbiamo tutti esagerato nei toni'

ROMA, 23 FEB - "Abbiamo tutti esagerato nei toni. Devo dire che alcuni toni sono stati particolarmente antipatici, soprattutto quando arrivano da magistrati. Parliamo ora in avanti solo di contenuti". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio al Forum ANSA. "Sono arcisicuro che vinceremo" ha poi aggiunto il guardasigilli.