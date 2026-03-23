Referendum, nel paese bloccato dalla neve votano in 15 e vince il Sì

TORINO, 23 MAR - Hanno votato per il referendum solo 15 aventi diritto a Ribordone, una piccola località della Valle dell'Orco, fra le montagne della provincia di Torino, ma fra le cause della mancata partecipazione figura certamente la nevicata che ieri ha reso quasi impraticabile la zona. Ribordone è un Comune 'sparso', nel senso che il centro amministrativo si trova in una delle sue frazioni. Gli abitanti censiti al 2025 risultano 43 e, di questi, 41 sono registrati all'anagrafe elettorale. I 15 che hanno sfidato la tempesta di neve per raggiungere il seggio rappresentano il 36.59% del totale. Secondo i dati reperibili sulla piattaforma Eligendo, nove si sono espressi per il Sì e 6 per il No.