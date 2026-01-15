Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Referendum: iniziativa popolare raggiunge quorum di 500 mila firme

AA

ROMA, 15 GEN - Ha raggiunto il quorum delle 500 mila firme richieste la raccolta promossa dai 15 cittadini che hanno lanciato l'iniziativa popolare di un referendum contro la riforma della giustizia. E' quanto emerge dal sito dell'iniziativa che riporta il numero delle firme raccolte on line dal 22 dicembre scorso. I referendari di recente hanno fatto ricorso al Tar del Lazio per chiedere una sospensiva della delibera con cui il governo ha stabilito che si voterà il 22 e 23 marzo. Per i promotori, l'esecutivo ha dato un'interpretazione ristretta della legge fissando la data della consultazione entro 60 giorni - anziché 90 giorni - dall'ordinanza della Cassazione sui quesiti presentati dai parlamentari. Il Tar non ha sospeso la delibera e ha fissato, per il 27 gennaio, la camera di consiglio per la trattazione collegiale del ricorso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ReferendumROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario