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Italia e Estero

Referendum: in Piemonte ha votato il 62,2% degli aventi diritto

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TORINO, 23 MAR - In Piemonte ha votato il 62,2% degli aventi diritto per il referendum costituzionale in materia di giustizia. In provincia di Alessandria la percentuale è stata del 60,97%, in quella di Asti del 59,88%, in quella di Biella del 60,2%, nel Cuneese del 63,42%, nel Novarese del 61,27%, nel Torinese, la più elevata, del 63,82%, nel Verbano-Cusio-Ossola del 59,63% e nel Vercellese del 59,80%. I dati sono del portale Eligendo del ministero dell'Interno.

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