Referendum: Delmastro, 'il sì per liberare i giudici dalle correnti'

ASCOLI PICENO, 16 MAR - "Dal giorno dopo la vittoria del referendum i magistrati saranno liberi dalle correnti e potranno contare solo sulla loro professionalità e sul merito". Così, a margine di una visita al carcere di Ascoli Piceno, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. Secondo Delmastro, una delle principali contestazioni alla riforma - quella secondo cui verrebbe messa in discussione l'indipendenza della magistratura - sarebbe "una delle fake news più grandi circolate in queste settimane". Il sottosegretario ha ricordato come l'articolo 104 della Costituzione, che sancisce autonomia e indipendenza della magistratura, resti invariato. "Il testo dopo la riforma è identico, nella sillabazione, nelle parole e perfino nell'ordine delle parole rispetto a quello precedente", ha sottolineato. Nel merito della riforma, Delmastro ha spiegato che l'obiettivo sarebbe proprio quello di "ridurre le interferenze tra politica e magistratura e di limitare il peso delle correnti interne". "Con il sorteggio dei membri laici, che prima erano nominati dalla politica, si scinde il pericoloso intreccio tra politica e magistratura", ha affermato. Allo stesso tempo, il sorteggio dei membri togati contribuirebbe, a suo dire, a "erodere il potere cancerogeno delle correnti", accusate di aver promosso carriere più per affiliazione che per merito.