Referendum: Conte, riforma tecnica? no, è politica

ROMA, 14 FEB - ""Nella maggioranza sono partiti con una forte onda d'urto, anche i giornali ora parlando di una "remuntada" del no nei sondaggi . Oggi Fdi ha fatto una riunione e ha detto "attenzione, non si politicizza, è solo un referendum tecnico". Ma attenzione: loro stessi hanno affermato che con la riforma non ci sarà nessuna accelerazione dei processi, non ci sono investimenti, non c'è alcun rafforzamento degli organici, ma che c'è solo un intento politico. Come fai allora a dire che non è una riforma politica?". Lo ha detto i leader di M5s Giuseppe Conte in un evento sul referendum a cui hanno partecipato anche l'avvocato Coppi, Marco Travaglio e la costituzionalista Ines Cioli. "I cittadini devono esprimersi, non voglio sentire parlare di affluenza bassa o alta, credo che debbano andare a votare e debbano farsi una opinione perché questa è la forza della nostra democrazia,. Andando tutti possiamo convincerci che per il cittadino non c'è nessun vantaggio, nessuna chiarezza e un pericolo in prospettiva".