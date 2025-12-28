Giornale di Brescia
Referendum: Conte, no ai tentativi di accelerare i tempi, firma contro la casta

ROMA, 28 DIC - "Dobbiamo dare un segnale contro la riforma Nordio che non serve alla giustizia ma solo a proteggere la casta dei politici e renderla ancora più intoccabile. Servono 500 mila firme: sono tante in così poco tempo ma sta a noi partecipare. Due minuti del vostro tempo tempo per dire che non ci stiamo a questa riforma, ai tentativi di accelerare i tempi dei referendum per non permettere al fronte del No di informare i cittadini e crescere mentre tanti media in mano alla propaganda del Governo continuano a diffondere notizie false sui contenuti e le conseguenze di questa riforma".Lo scrive il leader dei 5 stelle Giuseppe Conte sui social. "Al ministro Nordio è scappata in due occasioni la verità su questa legge: non serve a migliorare la giustizia , serve a far stare più riparati e tranquilli governi e politici di ogni schieramento rispetto alle inchieste e all'operato della giustizia. Partecipiamo,firmiamo,votiamo", conclude Conte.

