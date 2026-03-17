Referendum: Comitato per il No, 'Rete 4 viola la par condicio'

ROMA, 17 MAR - "Ciò che è accaduto ieri su Rete4 durante la trasmissione Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro, è una evidente violazione della legge sulla par condicio, regolata tra l'altro da una delibera approvata dall'Agcom. Le scelte editoriali hanno valorizzato unicamente le ragioni del Sì, senza alcuno scrupolo di equilibrio". Così in una nota il Comitato Giusto Dire No. "Otto ospiti - lamenta il Comitato - per sostenere le tesi del Sì al referendum, inclusa la presidente del Consiglio, che ha potuto parlare per trenta minuti e senza contraddittorio. Un solo ospite, per circa cinque minuti, sulle ragioni del no. In questo modo Mediaset, dopo aver inserito le ragioni del no unicamente nei suoi telegiornali notturni, compie un altro sfregio alle regole condivise che dovrebbero regolare la campagna referendaria".