Referendum: Comitato firme, se Cdm accelera su data ricorriamo al Tar

ROMA, 28 DIC - "Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° ed il 70° giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione. Questa è la pervisione della legge 352/1970 che regola il referendum. Noi abbiamo il termine sino al 30 gennaio 2026 per la raccolta delle firme e subito dopo la cassazione esamina la ammissibilità della richiesta: quindi la domenica tra il 50mo e il 70mo giorno successivo non potra' mai essere i primi di marzo. In caso di violazione di tali norme faremo ricorso d'urgenza al tar": Lo dice all'Ansa l'avvocato Pier Luigi Panici, uno dei 15 cittadini promotori della raccolta di firme popolari per il referendum sulla separazione delle carriere.