Referendum: Comitato firme, pronti ai ricorsi, anche alla Consulta

ROMA, 08 GEN - "Se il governo vorrà disattendere una costante prassi della storia repubblicana, lo inviteremo a giustificarsi in tutte le sedi opportune. Nei quattro precedenti, il decreto di fissazione del referendum è sempre stato emesso al termine dei tre mesi previsti per la raccolta firme". Così il portavoce del comitato promotore della raccolta di firme popolari per il referendum sulla Giustizia, Carlo Guglielmi, interpellato dall'Ansa in merito all'ipotesi di una decisione sulla data del referendum nella prossima riunione del Cdm. "Noi siamo rispettosi di tutti - aggiunge - ma se altri diventeranno irrispettosi verso la partecipazione dei cittadini allora reagiremo. Il nostro compito è far sì che le 280 mila firme raccolte finora non vengano buttate nel secchio. Faremo tutto ciò che la legge consente per evitarlo". Siete pronti a impugnare la decisione anche alla Corte Costituzionale? "Ripeto che siamo pronti a impugnare in tutte le sedi. Siamo pronti a fare tutto quello che ci consente il sistema di pesi e contrappesi previsto dalla Costituzione della Repubblica".