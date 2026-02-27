Giornale di Brescia
Referendum, chiusura del comitato civico per il no con leader Pd-M5S-Avs

ROMA, 27 FEB - Un appuntamento comune del fronte del 'no' per tirare la volata verso il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Il Comitato 'Società civile per il no' lavora già da una settimana alla chiusura della campagna referendaria con i principali comitati del 'no' e i leader di Pd, M5S e Avs sul palco. L'evento sarà in una piazza di Roma, ma manca ancora l'ufficialità sul giorno. Ancora in corso le valutazioni su due possibili date, il 18 o il 19 marzo. Il presidente del comitato civico Giovanni Bachelet, oltre ai partiti, ha invitato i comitati 'Giusto dire no', 'Avvocati per il no' e '15 per il no'. Attesi i leader Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, oltre agli esponenti di diverse associazioni.

ROMA

