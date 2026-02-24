Giornale di Brescia
Referendum: Bachelet, 'impegnarsi perché tutti votino consapevolmente'

TRIESTE, 24 FEB - Il fisico Giovanni Bachelet, presidente del "Comitato della società civile per il No", è arrivato a Trieste indossando una felpa che ha voluto personalizzare in modo unico, in modo eloquente, con la frase "un sereno No da chi ha fame e sete di giustizia". Oggi, in un incontro promosso dal "Comitato Giusto dire No", ha parlato del prossimo referendum e soprattutto dell'importanza di informare i cittadini. "Cerco sempre di spiegare - ha detto - che non è una bega fra politici e magistrati, e non è nemmeno qualcosa che ha a che fare principalmente con le prossime elezioni e il prossimo governo. Cambiare la Costituzione - ha sottolineato - è qualcosa che cambia gli equilibri del potere, fra il potere giudiziario e il potere legislativo esecutivo, e ha a che fare con le prossime generazioni, con lo stato di diritto e con l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Quindi, molti come me, che non fanno politica attiva, si sono impegnati in questa battaglia, è importante impegnarsi - ha ribadito - perché tutti votino consapevolmente". Secondo Bachelet, il prossimo referendum sarà partecipato e sentito dalla gente, "ogni voto conta, e tutte e due le parti sono stimolate a far propaganda, a questi tipi di referendum di solito vanno in tanti a votare. Io spero che succeda anche adesso, perché penso che su una cosa così importante, che non ha avuto una grande maggioranza in parlamento, bisogna che i cittadini dicano la loro - ha concluso - come hanno previsto i padri e le madri costituenti".

