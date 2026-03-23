Referendum, a Torino ha voltato quasi il 64% degli elettori

TORINO, 23 MAR - L'ufficio elettorale ha comunicato le affluenze finali degli elettori di Torino alla chiusura dei seggi, che è stata pari al 63,88% (votanti 403.449 su 631.560). Nell'ultima consultazione referendaria abrogativa (8 e 9 giugno 2025) l'affluenza finale era stata del 41,4%. Nel precedente referendum costituzionale (20 e 21 settembre 2020) l'affluenza finale era stata del 48,5%.