Red Sox torna con un nuovo taxi contro la violenza sulle donne

BOLOGNA, 24 GEN - "Lavoro sereno e tranquillo con un mezzo ancora più bello di prima, che soprattutto porta un bel messaggio". Guarda avanti Roberto "Red Sox" Mantovani (espulso dalla cooperativa dei taxisti Cotabo, dopo che pubblicava i suoi guadagni e denunciava i colleghi che non accettavano pagamenti con carta) che in piazza Maggiore ha presentato la nuova veste del suo taxi "Bologna 5", che riporta informazioni e i loghi della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna. Il taxi, che a ottobre era stato imbrattato con scritte di natura misogina e messaggi d'odio e a cui erano state tagliate le gomme, è stato riparato grazie ad un crowdfunding che ha permesso non solo di coprire le spese ma anche di raccogliere 22.700 euro che sono stati donati al centro anti violenza. L'operazione è stata possibile con il patrocinio di Comune e Città metropolitana di Bologna, Bologna FC 1909 e Cineteca di Bologna. La livrea del mezzo, con ampi inserti fucsia, riporta il messaggio "contro la violenza sulle donne" in diverse lingue oltre ai riferimenti della Casa delle donne a due illustrazioni donate dal vignettista Mauro Biani. "Quello di Red Sox è un bel modo di rispondere alle scritte molto gravi con cui era stato danneggiato il suo taxi - dice la vicesindaca Emily Clancy - con cui adesso porterà il messaggio di combattere la violenza contro le donne per le strade della città". "Red Sox aveva già aiutato il centro antiviolenza "con un libro scritto a quattro mani con Carlo Lucarelli", ricorda la presidente della Casa delle donne, Susanna Zaccaria, che invita a non abbassare la guardia. "Dal 1 gennaio al 31 ottobre del 2024 ha accolto 878 donne, in crescita rispetto all'anno precedente", ma "non ci spaventano i numeri - spiega - perché non significano necessariamente un aumento dei casi" ma una maggiore fiducia alle donne che decidono di denunciare.