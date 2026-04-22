Recuperati 254.000 euro evasi di tassa erariale su aerei privati a 19 proprietari

VENEZIA, 22 APR - La guardia di Finanza di Venezia ha recuperato 254 mila euro di tributi evasi in termini di tassa erariale sugli aeromobili in Veneto. L'attività ha impegnato la Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Venezia nell'accertamento del mancato pagamento dell'imposta erariale sul possesso di aeromobili da parte di alcuni proprietari privati del Veneto. Sono stati analizzati oltre i dati forniti da 48 aeroporti minori, aviosuperfici e campi volo, nonché oltre 120 aeromobili riconducibili a persone fisiche e giuridiche con base sul territorio veneto, alcuni dei quali con matricole straniere. Dagli accertamenti, 19 proprietari sono risultati in posizione irregolare, per un ammanco nelle casse dello Stato di complessivi 254.746 euro. Oltre agli aeromobili con "marche" italiane, è stato accertato il mancato pagamento dell'imposta erariale anche per velivoli statunitensi, tedeschi e francesi, che stabilmente permangono sul territorio nazionale e che sono nella disponibilità di persone di nazionalità italiana.