Record di vendite della Bibbia in Gb, 'i giovani cercano la spiritualità'

ROMA, 10 GEN - Le vendite della Bibbia hanno raggiunto un livello record nel Regno Unito nel 2025, con un aumento del 134% dal 2019, il più alto da quando sono iniziate le rilevazioni. Lo riporta il Guardian citando una ricerca di settore secondo cui lo scorso anno, le vendite totali di Bibbie nel Regno Unito hanno raggiunto i 6,3 milioni di sterline, con un aumento di 3,61 milioni di sterline rispetto alle vendite del 2019. La ricerca è stata condotta dall'editore cristiano SPCK Group analizzando i dati di Nielsen BookScan, un servizio che raccoglie i dati di vendita di libri in tutto il mondo. Lo studio suggerisce inoltre che la religione è uno dei generi di saggistica in più rapida crescita, con un aumento delle vendite dell'11% nel 2025, in crescita rispetto al 2024. L'impennata delle vendite della Bibbia nel Regno Unito è correlata alla crescita della frequenza in chiesa in Inghilterra e Galles negli anni scorsi. Secondo un rapporto pubblicato nell'aprile 2025 dalla Bible Society, il numero di persone che frequentano la chiesa in Inghilterra e Galles è aumentato del 50% dal 2018. A guidare la carica sono i giovani. Solo il 4% dei giovani tra i 18 e i 24 anni ha dichiarato di frequentare la chiesa mensilmente nel 2018, ma nel 2024 tale percentuale è salita al 16%, il più grande incremento tra tutte le fasce d'età. Sam Richardson, ceo della casa editrice SPCK Group, osserva che questi risultati sono indicativi di un cambiamento di rotta in cui il fascino del cristianesimo è emerso come una forza "controculturale", in particolare per le giovani generazioni del Regno Unito, cresciute in contesti familiari e sociali più laici. "La scelta ribelle era quella di essere atei. Ora, credo che le cose siano cambiate. Per la prossima generazione è più interessante essere cristiani", ha affermato Richardson. La tendenza si riscontra anche negli Stati Uniti, dove le vendite di Bibbie hanno raggiunto il picco più alto degli ultimi 21 anni nel 2025. Analogamente agli Stati Uniti, una forma di nazionalismo cristiano sfruttato per ottenere vantaggi politici è ora diventata parte del dibattito politico nel Regno Unito.