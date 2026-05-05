Record di occupati in Spagna, oltre 22,1 milioni ad aprile

MADRID, 05 MAG - Nuovo record per l'occupazione in Spagna: ad aprile gli iscritti medi alla previdenza sociale hanno raggiunto quota 22.105.831 persone, con un aumento di 223.685 unità (+1,02%) rispetto a marzo, superando per la prima volta nella serie storica i 22,1 milioni di lavoratori. Secondo i dati del ministero dell'Inclusione e Previdenza sociale, su base annua si registrano 517.192 occupati in più (+2,4%). Determinante il contributo del settore alberghiero e della ristorazione, che ha aggiunto oltre 111.000 affiliati (+7,4%) grazie alla domanda legata alla Settimana Santa. Al netto dell'effetto stagionale e di calendario, il rilevamento registra 63 mesi consecutivi di crescita dell'impiego. Il registro si consolida sui 22 milioni di iscritti alla previdenza, dopo aver sommato 41.750 affiliati nel mese di aprile. La disoccupazione è diminuita nel mese di 62.668 persone e si situa sotto i 2,4 milioni di persone per la prima volta dal giugno 2008. Su base annua si tratta di 155.674 disoccupati in meno (-6,2%). Il regime generale conta 18,6 milioni di iscritti (+207.000 nel mese), mentre gli autonomi salgono a 3,44 milioni (+15.439). In crescita anche il lavoro nel commercio e nelle attività amministrative, mentre calano leggermente i lavoratori dei settori istruzione ed energia. Gli iscritti stranieri raggiungono le 3.248.247 unità, pari al 14,7% del totale, con un aumento di oltre 250.939 persone su base annua, confermando il ruolo chiave nel mercato del lavoro. Continua inoltre la crescita dell'occupazione femminile, con 10,48 milioni di lavoratrici (47,5% del totale), mentre i contratti temporanei scendono all'11,6%, in netto calo rispetto al 30% del 2019.