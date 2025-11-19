Record da Sotheby's per il Klimt di Leonard Lauder

NEW YORK, 18 NOV - Il ritratto di Elizabeth Lederer dipinto di Gustav Klimt è stato battuto da Sotheby's per 236 milioni di dollari, un record per l'artista, nel corso di un'asta al cardiopalma che ha inaugurato il nuovo quartier generale nel Breuer Building su Madison Avenue. Il ritratto della figlia del mecenate di Klimt, commissionato dai genitori nel 1914, era stato acquistato dal magnate dei cosmetici Leonard Lauder, morto lo scorso giugno, nel 1985 dalla galleria Serge Sabarsky. Il ritratto di Elizabeth è il primo di tre Klimt inclusi nell'asta della collezione Lauder.