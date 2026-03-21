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Recensione ironica delle messe, tiktoker indagato per vilipendio

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RAVENNA, 21 MAR - Un tiktoker 31enne di Ravenna è stato indagato per offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone e di cose (articoli 403 e 404 del codice penale) per video nei quali recensisce messe in maniera ironica, talvolta dissacratoria. Il ragazzo - Taylor Ragazzini il suo nome - nel suo profilo TikTok a nome di 'Taylorismo', come riportato dai due quotidiani locali 'il Resto del Carlino' e 'Corriere di Romagna', in sei video postati tra dicembre e gennaio, descrive chiese della città romagnola a partire dall'esterno per poi proseguire all'interno dove, senza mai disturbare la funzione, prosegue nella sua descrizione talvolta proposta a mo' di telecronaca sportiva. Al momento non è chiaro quale video in particolare abbia portato il suo nome sul registro degli indagati (è difeso dall'avvocato Giovanna La Mela) né chi lo abbia segnalato agli inquirenti (per il tipo di reato si prosegue poi d'ufficio). Lo stesso 31enne, sempre in chiave ironica, con un paio di video realizzati in un caso anche davanti a palazzo di giustizia, ha dato conto di essere in effetti indagato nel contesto della singolare vicenda.

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