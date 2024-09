Realizzato il primo orologio nucleare, il più preciso al mondo

ROMA, 04 SET - È stato realizzato il primo orologio nucleare, basato non su un atomo come gli attuali orologi atomici, ma sul nucleo di un atomo: per il momento si tratta ancora di un prototipo, ma una volta messo a punto diventerà lo strumento più preciso al mondo. Il risultato, che guadagna la copertina della rivista Nature, si deve al gruppo di ricercatori guidato dall'Università americana del Colorado a Boulder. Gli orologi nucleari non permetteranno solo di misurare il tempo in maniera ultra-precisa: oltre a sistemi di navigazione ancora più affidabili, internet più veloce e comunicazioni digitali più sicure, aprono anche la strada a nuove scoperte nel campo della fisica, consentendo di indagare come mai prima le leggi fondamentali della natura. Gli orologi atomici misurano il tempo sintonizzando un laser sulle frequenze necessarie per far 'saltare' un elettrone da uno stato energetico ad un altro. I ricercatori guidati da Chuankun Zhang, invece, hanno utilizzato un laser appositamente progettato per ottenere un risultato simile non con gli elettroni, ma con il nucleo di un atomo, cioè quella parte formata solo da protoni e neutroni. Per riuscirci, gli autori dello studio si sono concentrati su un nucleo di torio intrappolato in un cristallo, che costituisce il cuore del primo prototipo di orologio nucleare. Secondo i ricercatori, il miglior orologio atomico ora in circolazione potrà essere superato entro 2-3 anni.