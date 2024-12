Re Felipe di Spagna in Campidoglio, Gualtieri gli dona la Lupa

ROMA, 11 DIC - Il re di Spagna Felipe VI, in visita in Italia, è stato accolto in Campidoglio dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il sovrano è entrato a Palazzo Senatorio dall'ingresso di Sisto IV, passando sotto la celebre Lupa Capitolina. All'arrivo del re anche gli squilli di tromba dei Fedeli di Vitorchiano in abiti storici. Il sindaco ha accompagnato re Felipe nel suo studio e insieme si sono affacciati al celebre balcone che offre un panorama impareggiabile sui Fori. Poi, dopo un colloquio con il primo cittadino, il re ha firmato il libro d'oro. In seguito i due hanno raggiunto l'Aula Giulio Cesare dove Gualtieri ha offerto in dono la Lupa Capitolina, mentre il dono del monarca, come prevede il cerimoniale, arriverà per vie diplomatiche. I due, conversando l'uno in italiano l'altro in spagnolo - il sindaco gli ha fornito informazioni sulle bellezze dell'Aula - si sono poi affacciati dalla loggia che dà sulla piazza di Michelangelo con la statua di Marco Aurelio. Infine re Felipe ha lasciato il Campidoglio.