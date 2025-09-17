Re Carlo riceve Trump con un picchetto d'onore record
epa12384676 A handout photo made available by the British Ministry of Defence shows Britain's King Charles III and US President Donald J. Trump during a carriage ride to Windsor Castle in Windsor, Britain, 17 September 2025. Britain's King Charles III is hosting US President Trump during his second official state visit to the UK from 17 to 19 September 2025. EPA/SSgt Donald C TODD/UK MOD HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
LONDRA, 17 SET - Re Carlo ha ricevuto il presidente americano Donald Trump al castello di Windsor con un picchetto d'onore mai così numeroso nella storia moderna del Regno Unito per un leader straniero. Lo riportano i media britannici, sottolineando il trattamento e la scenografia riservati al presidente in visita di Stato, con la guardia reale schierata in alta uniforme.
