Re Carlo III nel suo discorso di Natale si appella alla riconciliazione

ROMA, 25 DIC - Re Carlo III ha lanciato un appello alla riconciliazione nel suo discorso di Natale, affermando che le persone devono trovare forza nella diversità delle loro comunità per garantire che il bene sconfigga il male. Lo riporta il Guardian. Il monarca ha citato lo spirito della generazione della Seconda guerra mondiale, che si unì per affrontare la sfida che si presentava loro, dimostrando qualità che, a suo dire, hanno plasmato sia il Regno Unito sia il Commonwealth. "La fine della Seconda guerra mondiale è ormai ricordata da sempre meno di noi, con il passare degli anni. Ma il coraggio e il sacrificio dei nostri militari, uomini e donne, e il modo in cui le comunità si sono unite di fronte a una sfida così grande, portano con sé un messaggio senza tempo per tutti noi - ha affermato - Mentre sentiamo parlare di divisioni, sia in patria sia all'estero, sono questi i valori che non dobbiamo mai perdere di vista".

