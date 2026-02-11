Re Carlo e la regina Camilla 'sgomenti per l'insensato' attacco in Canada

LONDRA, 11 FEB - Re Carlo III ha espresso "profondo sgomento" assieme alla regina Camilla per la sanguinosa sparatoria che nelle scorse ore ha fatto nove morti e diversi feriti in una scuola di una piccola città del Canada. "Mia moglie e io - si legge in un messaggio diffuso da Buckingham Palace a firma del sovrano britannico, che è anche capo di Stato del Canada - siamo profondamente sgomenti e rattristati nell'apprendere del terribile attacco avvenuta in una scuola secondaria di Tumbler Bridge. Nel testo si parla di un attacco "insensato", si elogia la risposta dei servizi di emergenza e delle comunità locale e si esprime vicinanza - con pensieri e preghiere - verso le famiglie di coloro che sono stati uccisi o "che attendono notizie in ospedale". Parallelamente il principe William, erede al trono, e la sua consorte Kate, hanno rivolto il loro plauso "al coraggio" mostrato dagli studenti e dai soccorritori.