Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Re Carlo e la regina Camilla 'sgomenti per l'insensato' attacco in Canada

AA

LONDRA, 11 FEB - Re Carlo III ha espresso "profondo sgomento" assieme alla regina Camilla per la sanguinosa sparatoria che nelle scorse ore ha fatto nove morti e diversi feriti in una scuola di una piccola città del Canada. "Mia moglie e io - si legge in un messaggio diffuso da Buckingham Palace a firma del sovrano britannico, che è anche capo di Stato del Canada - siamo profondamente sgomenti e rattristati nell'apprendere del terribile attacco avvenuta in una scuola secondaria di Tumbler Bridge. Nel testo si parla di un attacco "insensato", si elogia la risposta dei servizi di emergenza e delle comunità locale e si esprime vicinanza - con pensieri e preghiere - verso le famiglie di coloro che sono stati uccisi o "che attendono notizie in ospedale". Parallelamente il principe William, erede al trono, e la sua consorte Kate, hanno rivolto il loro plauso "al coraggio" mostrato dagli studenti e dai soccorritori.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
LONDRA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario