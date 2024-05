Re Carlo compare a sorpresa sul palco della Royal Opera House

LONDRA, 17 MAG - Re Carlo ha sorpreso il pubblico della Royal Opera House ieri sera salendo sul palco insieme agli artisti al termine dell'evento di gala organizzato per celebrare il direttore d'orchestra italo-britannico sir Antonio 'Tony' Pappano che lascia il vertice musicale dell'istituzione londinese dopo 22 anni. Il sovrano, apparso in grande forma, è stato accolto da una standing ovation e una volta calato il sipario si è intrattenuto a parlare con sir Antonio, che il 6 maggio dell'anno scorso aveva diretto l'orchestra durante la solenne cerimonia dell'incoronazione di Carlo III e della regina Camilla svoltasi all'Abbazia di Westminster. "E' stato così generoso nelle sue lodi, e sinceramente, e questo significa tutto, ama la musica", ha detto Pappano sull'incontro col sovrano. "Mi ha nominato cavaliere e nel corso degli anni ho organizzato diversi eventi a Buckingham Palace in cui lui è stato il motore di queste cose", ha aggiunto il direttore d'orchestra, designato l'anno scorso numero uno della London Symphony Orchestra. Alla domanda su come si sentisse dopo lo spettacolo, il re, tornato di recente agli appuntamenti pubblici di rappresentanza dopo l'annuncio del tumore e l'avvio delle terapie a fronte dei risultati incoraggianti ottenuti secondo i medici di corte, ha risposto: "Non male". Agli artisti era stato detto che Carlo sarebbe stato presente solo 20 minuti prima di salire sul palco e molti di loro hanno sottolineato l'emozione nell'incontrare il sovrano.