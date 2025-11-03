Rave party a Modena, nove persone arrestate

BOLOGNA, 03 NOV - Nove persone sono state arrestate e quasi tremila identificate al termine del rave party di Halloween nell'ex fabbrica della Bugatti di Campogalliano (Modena). Nella notte ci sono stati scontri con la polizia e tensioni. Una persona è stata arrestata dalla polizia per droga, una per resistenza a pubblico ufficiale e le altre sette per lesioni personali e resistenza. Sono state identificate 2.805 persone e controllati 576 veicoli. Sono stati sequestrati: un coltello, un furgone, un camper, due auto e varie attrezzature musicali.