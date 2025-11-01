Rave nel Modenese con 5mila partecipanti, traffico bloccato

MODENA, 01 NOV - All'incirca 5mila persone si sono date appuntamento, in piena notte, alle 2, all'ex Bugatti di Campogalliano, in provincia di Modena, per un rave party non autorizzato. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco. Nel capannone sono stati portati impianti per trasmettere musica. Anche la circolazione è bloccata a causa dell'ingente numero di mezzi parcheggiati in zona dai partecipanti.