Rave di Capodanno a Bologna, identificate 300 persone

BOLOGNA, 02 GEN - È di almeno 300 persone identificate il bilancio dell'operazione della Questura di Bologna all'area ex Stamoto per un rave di Capodanno con circa tremila partecipanti terminato ieri sera. L'evento musicale, spiega la Questura, non autorizzato, è iniziato il 31 dicembre con un "accesso abusivo" nell'area da parte di diverse persone su auto, furgoni e camper, e con al seguito tende e generi di conforto. Oltre ai 300 identificati, la Questura comunica di aver sequestrato parte della strumentazione utilizzata per l'energia elettrica e per alimentare l'impianto di amplificazione. Un generatore portatile era di uno degli organizzatori, un cittadino italiano originario della provincia di Prato (con precedenti specifici), deferito all'autorità giudiziaria. Gli identificati arrivano da tutta la regione ma anche da altre province del centro e nord Italia e dall'estero, in particolare Francia, Svizzera e Germania. Sono state, inoltre, rilevate le targhe di oltre 170 mezzi che hanno fatto accesso all'area, tra cui automezzi furgonati e caravan. Questa mattina si è svolto un sopralluogo con bonifica delle aree interessate dall'evento, con l'ausilio di personale del Reparto Mobile di Bologna, durante il quale è stata rilevata la presenza di alcune decine di persone che hanno pernottato all'interno dell'area in tende o camper. Anche queste ultime sono state identificate e allontanate. Sul caso la Questura invierà segnalazione in Procura per il vaglio dell'autorità giudiziaria.