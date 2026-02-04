Rauti, 'l'Intelligenza artificiale nella Difesa è la sfida delle sfide'

VENEZIA, 04 FEB - L'Intelligenza artificiale "è evidentemente la sfida delle sfide, la sfida regina di tutte le nuove tecnologie perché si tratta della gestione dell'analisi di tutti i dati". Lo ha affermato la sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti, inaugurando a Venezia la terza conferenza sulle discipline Stem nella Difesa, quest'anno dedicata alla "sfida dell'Intelligenza Artificiale e la sicurezza comune". "L'analisi dei dati - ha proseguito Rauti - incide su ogni condotta militare, su ogni decisione, ed ha anche un grande potenziale preventivo. Quindi il soldato che esercita e utilizza le nuove tecnologie, intanto è in una dimensione interforze, e anche in una chiave di interoperabilità, perché il soldato di oggi e molto di più quello di domani, opera non solo in un dominio, ma in tutti i domini, da quelli tradizionali a quelli nuovi, a quelli cosiddetti emergenti". Per Rauti "siamo immersi in una complessità che non consente né la separazione delle discipline Stem, né della separazione da parte dell'operatività delle intere Forze armate. L'utilizzo della nuova tecnologia è una necessità, è un obbligo ma è anche una responsabilità morale, quindi l'aspetto etico del governo e dell'impiego delle nuove tecnologie ci pone delle domande fondamentali alle quali - ha concluso - rispondiamo con una concezione di centralità dell'operatore e di nuovo umanesimo tecnologico".