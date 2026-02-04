Giornale di Brescia
Rapporto Hrw, 'in Italia modello repressivo di controllo dei migranti

BRUXELLES, 04 FEB - "L'Italia ha perseguito un modello repressivo di controllo dell'immigrazione che includeva la detenzione di persone in Albania in attesa di espulsione e l'ostacolo ai soccorsi umanitari in mare" e "ha ignorato un mandato di arresto internazionale nei confronti di un funzionario libico" ricercato dalla Cpi "per crimini contro l'umanità". Lo afferma il rapporto di Human Rights Watch. L'organizzazione critica poi "le nuove misure di sicurezza", che sollevano "serie preoccupazioni in merito alla libertà di espressione e di associazione", oltre che "il profiling razziale da parte della polizia e la violenza contro le donne".

BRUXELLES

