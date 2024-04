Rapiti 5 pregiati cani da caccia, taglia sui sequestratori

ARCE, 16 APR - Tre segugi francesi, un pastore maremmano ed un setter, tutti addestrati nella caccia al cinghiale ed abilissimi a stanare le loro prede spingendole verso la squadra di cacciatori appostata con i fucili in mano: sono stati rapiti la notte scorse ad Arce, in provincia di Frosinone, dalla rimessa di campagna in via Campanile dove erano custoditi. Si tratta di tre femmine e due maschi, il cui valore è stimato intorno ai diecimila euro proprio per la loro abilità nella caccia. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri: chi ha agito conosceva quella muta di cani e le sue capacità sul terreno, sapeva dove trovarli e che non correva il rischio di una loro reazione. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo: stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona. I proprietari hanno messo una taglia sui rapitori, nella speranza di riuscire a recuperare tutti e cinque i cani.