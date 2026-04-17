Rapinò imprenditore di orologio da 250mila euro a Milano, arrestato

MILANO, 17 APR - A bordo di un motociclo rubato aveva individuato la vittima mentre con la sua auto si aggirava nelle vie del centro di Milano e, sfruttando il momento più favorevole, aveva aggredito un automobilista strappandogli dal polso un orologio Patek Philippe del valore di 250mila euro. Per questo, la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano - VII Dipartimento, ha eseguito un'ordinanza emessa dal gip con la quale è stata disposto il carcere per un'italiano di 60 anni, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata. Il provvedimento è scaturito da un'attività dei poliziotti della Sezione "Antirapine" della Squadra Mobile di Milano per individuare il responsabile di una rapina avvenuta lo scorso 17 marzo 2025 ai danni di un libero professionista, di 66 anni, in via San Giovanni sul Muro, nel centro di Milano. Gli investigatori, con l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del comune di Milano e di diversi esercizi commerciali, hanno ricostruito la dinamica della rapina preceduta dal pedinamento della vittima e la fuga del rapinatore e, con l'analisi dei tabulati di traffico telefonico delle utenze dell'indagato, hanno anche dimostrato la sua responsabilità. I poliziotti hanno notificato il provvedimento cautelare nell'abitazione di residenza del rapinatore dove era sottoposto agli arresti domiciliari perchè già arrestato per una rapina di un paio di orecchini di diamante, del valore di circa 100mila euro, il 29 settembre 2025 ai danni di una donna 50enne che si trovava alla guida della sua autovettura. I