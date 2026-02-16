Giornale di Brescia
Rapine e traffico di droga, 13 arresti nel Cagliaritano

CAGLIARI, 16 FEB - Otto persone in carcere, cinque agli arresti domiciliari, una sottoposta all'obbligo di dimora. Sono i provvedimenti eseguiti questa mattina dalla polizia di Stato a Cagliari, che ha fatto scattare l'operazione denominata "Cavallo pazzo". L'indagine condotta dalla Squadra mobile e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia "riguarda gravi fatti di criminalità organizzata - spiegano dalla Questura - connessi a rapine, traffico di sostanze stupefacenti, atti persecutori e reati contro la Pubblica Amministrazione". All'alba di oggi è scattato il blitz con la notifica dei provvedimenti restrittivi a Cagliari e in provincia che ha visto coinvolti nelle attività e nelle perquisizioni oltre al personale della squadra mobile, il Reparto Prevenzione Crimine, il Reparto Volo e le unità cinofile. I dettagli dell'operazione saranno forniti in una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 in Questura a Cagliari.

CAGLIARI

