Rapine a mano armata con cani da combattimento e machete, quattro arresti

FERMO, 30 GEN - Due rapine a mano armata, in rapida successione, con machete e cani da combattimento al seguito: arrestati a Fermo quattro ragazzi di origini nordafricane. Nel mirino degli arrestati ci erano finiti, il 14 dicembre scorso, un ragazzo pakistano, aggredito e derubato all'uscita di un negozio a Lido Tre Archi (Fermo) e, a seguire, lo stesso ragazzo quando, alla fermata dell'autobus, si trovava in compagnia di un coetaneo che lo aveva soccorso. La Polizia di Stato di Fermo, alle prime luci dell'alba, dopo meticolose indagini, ha proceduto all'esecuzione di quattro misure di custodia cautelare in carcere a carico dei quattro giovani per il reato di concorso in rapina aggravata dall'uso di armi.