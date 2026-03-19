Rapinavano e si filmavano sui social, sgominata banda a Torino

TORINO, 19 MAR - Aggredivano le vittime per strada per strappare collane d'oro e si filmavano, pubblicando poi i video sui social, tra cui TikTok. È quanto emerso da un'indagine della polizia di Stato che ha portato all'arresto di quattro persone ritenute responsabili di una serie di rapine violente a Torino. Le misure cautelari, eseguite dalla squadra mobile, guidata dal dirigente Davide Corazzini, su ordinanza del gip, riguardano giovani di origine egiziana accusati, a vario titolo, di tre episodi avvenuti tra il centro e le zone della movida, in particolare nei giardini Sambuy e nei pressi del parco del Valentino. Tra loro anche il presunto leader del gruppo, già detenuto per fatti analoghi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le vittime venivano avvicinate e colte di sorpresa: i rapinatori agivano in gruppo, utilizzando coltelli e spray urticante per immobilizzarle e impossessarsi delle collane, per poi darsi alla fuga. Determinanti per le indagini sono stati i sistemi di videosorveglianza, i riconoscimenti fotografici e gli accertamenti, che hanno consentito di ricostruire da chi era composta la banda e i ruoli dei presunti rapinatori. Nel corso dell'attività investigativa è emerso anche l'uso dei social network, dove alcuni degli indagati pubblicavano contenuti legati alle loro azioni, con atteggiamenti di sfida e per esibire i loro 'trofei'.