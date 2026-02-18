Rapinatore con maschera da Joker arrestato a Milano

MILANO, 18 FEB - Un 24enne incensurato che indossava una maschera da Joker e girava con una spranga e un coltello è stato arrestato a Milano con l'accusa di rapina e tentata rapina. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, ieri sera intorno alle 23 è stato bloccato dopo aver rapinato un 21enne in un giardinetto in via Tabacchi, e aver provato con un 20enne, minacciato e picchiato.