Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Rapinatore con maschera da Joker arrestato a Milano

AA

MILANO, 18 FEB - Un 24enne incensurato che indossava una maschera da Joker e girava con una spranga e un coltello è stato arrestato a Milano con l'accusa di rapina e tentata rapina. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, ieri sera intorno alle 23 è stato bloccato dopo aver rapinato un 21enne in un giardinetto in via Tabacchi, e aver provato con un 20enne, minacciato e picchiato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario