Rapinata una gioielleria a Cortina, in tre fuggono in auto

CORTINA D'AMPEZZO, 14 GEN - Sarebbero stati tre sconosciuti, uno dei quali rimasto all'esterno al volante di un'automobile ritrovata poi abbandonata a circa un chilometro dal centro di Cortina e risultata rubata, a rapinare stamani la gioielleria "Cacciari e Salvati". Contrariamente a quanto appreso in un primo momento, i tre sono scappati senza lasciare traccia. I malviventi hanno agito a volto scoperto e non sarebbero di nazionalità italiana. All'interno del negozio si trovava una commessa che non è stata malmenata ma che ora si trova in stato di choc. Sarebbe stata lei a dare l'allarme una volta che i rapinatori si sono dileguati. All'esterno sembra nessuno tra i passanti si fosse accorto di quanto stava accadendo. Polizia e carabinieri stanno effettuando rilievi di natura scientifica nel locale, dal quale è stato asportato un bottino presumibilmente ingente ma non ancora quantificato.

